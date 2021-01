Em entrevista à agência Lusa, Kia Henda explica que a instalação "Red Light Square -- history is a bitch project: Kinaxixi" aproveita as transformações que foram acontecendo neste largo da capital angolana, ao longo dos vários períodos da sua história, para refletir sobre esse passado, do colonialismo à guerra civil, da paz e da expansão urbana, à ganância e à lavagem de dinheiro, acabando por atingir "uma dimensão universal", identificável na relação de um povo com o seu espaço público e com a sua memória.

O convite surgiu da organização do festival dos Países Baixos, que vai completar meio século este ano, com o artista nascido em 1979 a desenvolver "Red Light Square..." numa residência na cidade do Porto, no âmbito do programa INResidence, da empresa municipal Ágora.