A digressão, que começa em abril nos Estados Unidos da América, inclui espetáculos em "13 estádios em toda a Europa e Reino Unido este verão", de acordo com a Ritmos & Blues, num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa estarão à venda a partir das 09:00 de sexta-feira.

O anúncio da digressão surgiu um dia depois do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano (NFL), cujo espetáculo de intervalo ficou este ano a cargo de Kendrick Lamar.

SZA foi uma das convidadas de Kendrick e juntos interpretaram "Luther" e "All The Stars", dois dos vários temas que já gravaram juntos.

Para Kendrick Lamar, que venceu recentemente os Grammy de Canção e Gravação do Ano com o tema "Not Like Us", este será um regresso aos palcos portugueses.

O 'rapper' atuou em 2014 e 2023 no Primavera Sound, no Porto, e em 2016 no Super Bock Super Rock, em Lisboa.

