As eleições autárquicas acontecem em 5.570 municípios do país, com exceção de Brasília, que não tem prefeitura, e agora Macapá, onde o pleito foi adiado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por motivo de segurança.

"Estou suspendendo a realização das eleições municipais de Macapá até que sejam restabelecidas as condições materiais e técnicas para o andamento da ação, com segurança para a população", explicou numa nota o juiz do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Luis Barroso.

O plenário do TSE confirmou por unanimidade a decisão de Barroso de cancelar a disputa eleitoral em Macapá.

O estado do Amapá, no norte do país, sofreu um apagão prolongado desde o dia 3 e, embora a energia elétrica tenha sido parcialmente restaurada em quase toda a região, ainda existe um forte racionamento de energia que tem gerado grandes distúrbios.

Na última semana ocorreram protestos e rebeliões em várias cidades do estado e, segundo as autoridades eleitorais da região, para este domingo foram convocados protestos em frente a algumas secções eleitorais do município de Macapá.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão estadual responsável pelas redes de energia do país, atribuiu o problema a um incêndio numa das estações do interior do Amapá, que afetou o abastecimento de toda a região.

O Governo central enviou dezenas de geradores para Amapá, para fornecer energia a hospitais e outros serviços essenciais, mas mesmo assim continuaram os protestos da população, que enfrentou sérios problemas até no abastecimento de água potável.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento de energia elétrica foi restaurado em cerca de 80% do estado do Amapá, mas ainda existem algumas cidades onde as dificuldades continuam.

As últimas previsões deste gabinete indicam a expectativa de que o fornecimento de energia no Amapá será totalmente restabelecido no próximo fim de semana, justamente quando deveriam ocorrer as autárquicas, agora adiadas para uma data ainda não definida.

