A cidade no sul do país foi palco do crime a 07 de outubro de 2019, em pleno dia, quando um grupo de polícias numa viatura abateu a tiro Anastácio Matavel, sofrendo de seguida um despiste.

Dois polícias morreram no acidente, um continua foragido e outros seis respondem no banco dos réus (além de um civil), tendo sido ouvidos na última semana, a que marcou o arranque do julgamento.