"Nós não alcançamos o objetivo que tínhamos estabelecido, que era a eleição de um deputado", declarou Élvio Sousa em declarações à agência Lusa, numa reação ao resultado do partido nas legislativas de hoje.

No entanto, o presidente do Juntos Pelo Povo destacou que "há nitidamente um reforço de votos ao nível regional do JPP em diversos concelhos e, comparativamente a 2019, há um crescimento em termos de votação no JPP".

O partido liderado por Élvio Sousa foi a terceira força política mais votada na Região Autónoma da Madeira, tendo obtido 8.721 votos (6,86%). Nas legislativas de 2019, o JPP teve 7.125 votos (5,49%).

Os resultados eleitorais provisórios indicam que o PS e o PSD elegeram três deputados cada pelo círculo da Madeira, tal como aconteceu em 2019.

Élvio Sousa realçou também que o partido tem "como princípio o uso dos três 'P'", designadamente "paciência, prudência e perseverança".

"Portanto, nós não vamos de desistir de continuar a lutar pelo objetivo que é a eleição de um deputado à Assembleia da República", vincou.

O presidente do JPP reconheceu ainda que o partido não alcançou o objetivo de ser a força política mais votada no concelho de Santa Cruz, onde lidera a autarquia.

No concelho da zona leste da Madeira o JPP foi o terceiro partido mais votado, com 5.129 votos, enquanto a coligação PSD/CDS-PP teve 6.072 votos e o PS 5.529 votos.

Élvio Sousa ressalvou, porém, o JPP teve no município de Santa Cruz "um ligeiro crescimento", de 3%, comparativamente às anteriores eleições legislativas, realizadas em 2019.

O também líder parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira considerou que "há um longo caminho a fazer, sobretudo de esclarecer as pessoas que estão a votar para deputados e não para primeiro-ministro".

Élvio Sousa enalteceu, igualmente, a "forma ordeira e responsável com que as pessoas aderiram a estas eleições".

O JPP surgiu como movimento de cidadãos na freguesia de Gaula, no concelho de Santa Cruz, ganhando depois maior expressão regional ao vencer três vezes consecutivas a câmara municipal com maioria absoluta, a última das quais em 26 de setembro de 2021.

Em 2015, passou a partido e elegeu cinco deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, onde atualmente conta com três representantes, do total de 47 que compõem o parlamento madeirense.

TFS // LFS

Lusa/Fim