José Pedro Sambú foi eleito com oito dos 12 votos de juízes previstos do universo eleitoral. Quatro juízes não participaram no escrutínio.

"Perante estes resultados declaramos vencedor destas eleições o candidato José Pedro Sambú para o cargo do presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior de Magistratura Judicial", afirmou a comissão eleitoral.

O juiz José Pedro Sambú ocupava até agora o cargo de presidente da Comissão Nacional de Eleições.

A eleição no Supremo Tribunal guineense vai ocorrer em virtude da morte, em 11 de agosto, por doença, de Mamadu Saído Baldé que tinha sido eleito presidente do órgão em maio.

MSE // LFS

Lusa/Fim