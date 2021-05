"O apoio do PAICV é muito importante para esta minha candidatura, tendo em conta o seu papel no xadrez político. Sendo embora uma candidatura suprapartidária, o apoio do PAICV, partido da independência, um dos fundadores da democracia e um dos protagonistas fundamentais do processo de desenvolvimento, é muito relevante no reforço da dinâmica de vitória em construção", disse José Maria Neves, em declarações à Lusa.

O Conselho Nacional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) aprovou em reunião ordinária o apoio à candidatura de José Maria Neves às próximas eleições presidenciais em Cabo Verde, agendadas para 17 de outubro.

"Esta é uma candidatura aberta a todas as sensibilidades políticas e sociais, que quer unir, construir consensos e acordos sobre os principais desígnios nacionais e garantir o equilíbrio e a estabilidade política e institucional. Muito sensibilizado com o apoio do PAICV, estamos, pois, a mobilizar apoios em todos os quadrantes políticos e partidários", acrescentou José Maria Neves.

"O Conselho Nacional apela à mobilização de todo o partido e da sociedade civil, nas ilhas e na diáspora, à volta da candidatura do doutor José Maria Neves à Presidência da República, em prol das liberdades, da democracia, do progresso e da modernização de Cabo Verde, com justiça social e oportunidades partilhadas por todos", lê-se na resolução aprovada naquele órgão, que esteve reunido na sexta-feira e no sábado, na cidade da Praia, a que a Lusa teve acesso no domingo.

Na resolução aprovada pelo principal órgão entre congressos, e que agendou igualmente para 19 de dezembro as eleições internas para escolha do novo presidente do PAICV após a demissão de Janira Hopffer Almada, é reconhecido o "percurso político" de José Maria Neves, primeiro-ministro de Cabo Verde de 2001 a 2016 e ex-líder do partido, atualmente na oposição.

A resolução, aprovada sob proposta de Comissão Política do partido, descreve José Maria Neves como "homem de Estado com provas dadas, construtor de consensos e federador de vontades, democrata convicto, promotor dos valores da liberdade e da tolerância, da justiça social e da igualdade de oportunidades para todos".

Acrescenta que "tendo em conta que, movido por um grande amor à terra e por uma entrega sem reservas à causa pública, sobejamente reconhecidos pelas cabo-verdianas e pelos cabo-verdianos e apreciados pelos parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde", José Maria Neves "reúne os requisitos para desempenhar o elevado cargo de Presidente da República, ajudando a mobilizar a Nação para os grandes desafios da reconstrução do país na pós-pandemia e do desenvolvimento sustentável no horizonte 2030".

José Maria Neves, 61 anos, apresentou publicamente a sua candidatura a Presidente da República em 19 de março último.

Nessa altura prometeu unir o país se for eleito Presidente da República em outubro, assumindo como prioridade a reconstrução de Cabo Verde no período pós-pandemia.

"Pretendo ser não apenas um bom árbitro - conheço bem as regras do jogo -, mas também um dinamizador de novos processos políticos, abrindo espaços de participação a todos, uma instância moral, um traço de união, um provedor das liberdades, da democracia e do Estado de Direito, um promotor do meu país no mundo", disse.

Afirmou que pretende ser um Presidente de "consensos", prometendo promover a despartidarização da Administração Pública, num país que há praticamente 30 anos está bipolarizado eleitoralmente entre PAICV (atualmente na oposição) e o Movimento para a Democracia (MpD, no poder desde 2016).

José Maria Neves admitiu que na sua experiência só lhe falta mesmo ser Presidente da República: Já foi dirigente partidário -- presidente do PAICV -, deputado nacional, presidente de câmara, ministro, primeiro-ministro e, atualmente, é professor universitário na Praia.

"Tenho jogado o jogo democrático em várias posições e tenho feito da política um espaço de aprendizagem", atirou, admitindo que conhece hoje "melhor o país" e que está mais preparado para "continuar a servir" Cabo Verde.

Apesar da militância de cerca de 40 anos no PAICV, José Maria Neves recordou que constitucionalmente a candidatura a Presidente da República é "suprapartidária".

Pela frente, na votação de outubro, José Maria Neves terá o antigo primeiro-ministro Carlos Veiga (de 1991 a 2000), que já conta com o apoio oficial à candidatura, que também anunciou em março, do MpD, partido que fundou e também liderou.

Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de outubro de 2021, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República.

