Jornalistas acreditam que Governo angolano acuda "situação crítica" do setor privado

Jornalistas angolanos, sobretudo de órgãos privados, manifestaram-se hoje confiantes que a "situação crítica" do setor, agravada pela covid-19, com "dificuldades para pagar salários", será ultrapassada, após reunião com o ministro da Comunicação Social sob indicação do Presidente angolano.