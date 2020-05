Jornalista e condutor morrem em bombardeamento de miniautocarro no Afeganistão

Um jornalista e um condutor, ambos funcionários da estação de televisão afegã Khurshid TV, morreram hoje num atentado bombista em Cabul, no Afeganistão, quando seguiam num miniautocarro no final do trabalho, informaram as autoridades.