Até março, a Malaposta propõe 54 sessões de espetáculos, 24 oficinas de expressão dramática, filosofia ou de instrumentos de música tradicional portuguesa e 65 dias de exposições.

"A programação de janeiro a março de 2021 aposta forte na música, com especial destaque, em janeiro, para a música com 'travo' de Cabo Verde, no âmbito de um ciclo sobre África, e em fevereiro vamos ter um concerto de Jorge Palma", disse à agência Lusa Joana Ferreira, que assume a direção do espaço com Manuela Jorge.