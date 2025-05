Jordânia retira centenas de turistas devido a inundações em Petra

Petra, Jordânia, 04 mai 2025 (Lusa) - As autoridades da Jordânia retiraram hoje centenas de turistas do sítio arqueológico de Petra, no sudoeste do país, na sequência de inundações provocadas por fortes chuvas, informaram fontes oficiais.