Segundo fontes prisionais, McAfee, cuja extradição para os Estados Unidos por alegada evasão de impostos estava iminente, ter-se-á suicidado.

As mesmas fontes indicaram que os profissionais de vigilância e os serviços médicos da prisão intervieram de imediato e realizaram manobras de reanimação, mas que, por fim, os médicos declararam o óbito.

A comissão judicial que se deslocou ao centro penitenciário está a investigar as causas da morte de McAfee e, segundo as mesmas fontes, tudo aponta para que se tenha tratado de suicídio.

John Mcafee deu entrada no estabelecimento prisional a 04 de outubro de 2020, por ordem da Audiência Nacional, que concordou com a extradição para os Estados Unidos do criador do antivírus informático McAfee por alegada evasão de impostos, por ter ocultado elevados rendimentos entre 2016 e 2018.

McAfee foi detido em outubro no aeroporto de El Prat, em Barcelona, quando se preparava para apanhar um voo para Istambul, e desde então encontrava-se em prisão preventiva.

Durante a audiência de extradição, o empresário, cuja dívida fiscal aos Estados Unidos se cifrava em mais de quatro milhões de dólares, assegurou ter pagado "milhões de dólares em impostos" e disse ser vítima de uma perseguição política por ter denunciado corrupção na agência tributária norte-americana.

"Não existem provas que sustentem que tal coisa pudesse estar a acontecer", respondeu a Audiência Nacional.

ANC // EL

Lusa/fim