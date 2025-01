Antes de partir para a Califórnia, onde passará alguns dias de férias, Biden fez um último discurso aos membros da sua equipa na Base Aérea de Andrews, em Maryland, perto de Washington.

"Os meus sinceros agradecimentos, e digo-o do fundo do meu coração. Faço isto há 50 anos e tive a sorte de o fazer com o melhor grupo de pessoas. Foi a honra da minha vida servir como Presidente, mas acima de tudo, foi a honra da minha vida servir ao vosso lado. Vocês são incríveis, são mesmo", afirmou Biden.

No final do seu discurso, o democrata desceu do palco e cumprimentou muitos dos seus apoiantes, com quem também tirou várias fotografias.

A família Biden começou o dia de hoje por receber Donald Trump e a sua esposa, Melania Trump, na Casa Branca para os acompanhar até ao Capitólio (sede do Congresso norte-americano), onde o republicano tomou posse como Presidente e proferiu um discurso no qual declarou o fim do "declínio" dos Estados Unidos e o início de uma "idade de ouro".

Após a cerimónia, Biden e a sua esposa foram transportados de helicóptero para a Base Aérea de Andrews.

Em agosto passado, o casal já tinha passado férias em Santa Ynez, após o democrata ter abandonado a sua candidatura à reeleição, na sequência do debate televisivo contra Trump, e ter passado o testemunho à sua vice-presidente, Kamala Harris.

Donald Trump foi hoje empossado como o 47.º Presidente dos Estados Unidos, numa cerimónia no Capitólio (sede do Congresso norte-americano) em Washington que marca o seu regresso para um segundo mandato na liderança da Casa Branca.

A cerimónia em Washington foi marcada pela presença de políticos internacionais populistas e de extrema-direita, mas com poucos responsáveis governamentais e sem líderes da União Europeia, à exceção da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

O político republicano foi Presidente entre 2017 e 2021, após perder a reeleição em 2020 para o democrata Joe Biden, a quem sucede agora no cargo.

