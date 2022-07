De acordo com a lista hoje entregue para a direção da bancada -- e que irá a votos na próxima quarta-feira, entre as 15:00 e as 18:00 -, o economista Miranda Sarmento vai propor, num primeiro momento, dez vice-presidentes (mais três do que os sete do ainda líder parlamentar Paulo Mota Pinto), mas pretende aumentar a lista de 'vices' para 12, depois de rever o regulamento interno da bancada.

Os nomes propostos para as dez vice-presidências são Ricardo Baptista Leite, João Moura, Paula Cardoso, Paulo Rios de Oliveira, Catarina Rocha Ferreira, Clara Marques Mendes, Joaquim Pinto Moreira, Andreia Neto, Hugo Oliveira e Hugo Carneiro.

No entanto, de acordo com uma nota à imprensa enviada pelo PSD, "será imediatamente, após a eleição, proposto em reunião do Grupo Parlamentar, a alteração ao regulamento" interno da bancada, para que o número máximo de 'vices' possa passar a 12, como vigorava antes de 2020.

"Nessa medida, serão apresentados os colegas Alexandre Poço e Luís Gomes para preenchimento desses dois lugares", refere a nota.

Entre os dez vice-presidentes agora propostos transitam da anterior direção da bancada, Ricardo Baptista Leite - que não declarou apoio público a qualquer candidato nas últimas diretas e surge como o primeiro nome na lista -, Catarina Rocha Ferreira, apoiante de Rui Rio desde a primeira hora, Paulo Rios de Oliveira, que esteve com Rui Rio desde 2018 e apoiou Montenegro na recente campanha interna, e Paula Cardoso, também apoiante de Montenegro.

Entre os seis novos presidentes, está Hugo Carneiro, ex-secretário-geral adjunto do PSD com o pelouro das contas do partido nos últimos quatro anos, o líder da distrital de Santarém, João Moura, o líder da distrital de Leiria, Hugo Oliveira, o ex-presidente da Câmara de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, e as deputadas Andreia Neto e Clara Marques Mendes.

Deixam de ser vice-presidentes da bancada André Coelho Lima, que acumulou esta função com a vice-presidência do partido, Hugo Carvalho, que foi cabeça de lista por Viseu nas últimas legislativas, e Fátima Ramos, deputada por Coimbra.

Foram indicadas para secretárias da direção as deputadas Emília Cerqueira e Sónia Ramos.

