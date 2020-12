João Machava diz que solução para ataques no centro de Moçambique está na Renamo

O antigo porta-voz do grupo de guerrilheiros dissidentes da Renamo João Machava defendeu que a solução para os ataques armados no centro de Moçambique está dentro do principal partido de oposição, apelando para que o líder do grupo pare de ordenar investidas.