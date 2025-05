"Nós queremos ver investimento privado brasileiro em Angola e investimento privado angolano no Brasil, mas queremos também que empresas brasileiras continuem a participar no esforço de recuperação e de construção de raiz de infraestruturas públicas, a exemplo do que já aconteceu num passado recente", disse João Lourenço, ao lado do seu homólogo brasileiro, Lula da Silva, numa declaração à imprensa no Palácio do Planalto em Brasília.

O chefe de Estado angolano, que se encontra em visita de Estado de três dias ao Brasil, afirmou que Angola "ainda tem muito por construir em termos de estradas, autoestradas, portos, caminhos de ferro, aeroportos, infraestruturas de energia e de água, de produção e de distribuição de água".

João Lourenço frisou que conta "com os empresários brasileiros na execução dessas empreitadas".

Uma prioridade é que "o Brasil volte a abrir uma linha de financiamento para a cobertura do crédito à exportação. Isso está a ser tratado e nós acreditamos que vai acontecer no interesse de ambos os países", anunciou.

De seguida, Lula da Silva, numa declaração sem direito a perguntas, adiantou que o país está a modernizar "os instrumentos de garantia de créditos às exportações".

O chefe de Estado brasileiro deixou depois um elogio a Angola, dizendo que "sempre foi um bom pagador e quitou a sua dívida com cinco anos de antecedência".

"Vou repetir aqui para a imprensa brasileira escrever em letras garrafais: Angola sempre foi um bom pagador e quitou sua dívida com cinco anos de antecedência", reforçou.

"Por isso ninguém tem que ter medo de vender alguma coisa em Angola ou de fazer qualquer empréstimo em Angola porque os angolanos são cumpridores dos seus deveres", frisou o chefe de Estado brasileiro.

Lula da Silva, e o seu homólogo angolano, João Lourenço, assinaram hoje memorandos de entendimento focados no reforço da cooperação entre as petrolíferas Petrobras e a Sonangol e também no setor agropecuário.

Os acordos foram assinados no Palácio do Planalto, após uma reunião bilateral entre Lula da Silva e João Lourenço, que se encontra em Brasília desde quinta-feira em visita de Estado de três dias.

O Presidente brasileiro recebeu o homólogo angolano, no segundo dia da visita de João Lourenço ao Brasil, no Palácio do Planalto onde tiveram uma reunião bilateral, precedida pela cerimónia de assinatura de memorandos e de uma declaração conjunta à imprensa.

João Lourenço e a mulher, Ana Dias Lourenço, chegaram ao Palácio do Planalto, em Brasília, às 10:00 (14:00 em Lisboa), tendo sido recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva e pela mulher, Janja.

Segue-se um almoço no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, e um encontro com representantes de produtores rurais.

O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola após a independência do país, a 11 de novembro de 1975, e os dois países têm mantido uma relação bilateral próxima, com acordos de cooperação em várias áreas.

João Lourenço tinha estado anteriormente no Brasil, para participar na cerimónia de posse de Lula da Silva, que assumiu o terceiro mandato em janeiro de 2023.

O Presidente brasileiro visitou Angola em agosto de 2023, na primeira visita a um país africano no novo mandato, e terceira viagem oficial a Angola, após deslocações realizadas em 2003 e 2007.

No sábado, último dia da visita, João Lourenço vai encontrar-se com embaixadores africanos em missão no Brasil e membros da Comunidade das Caraíbas (Caricom).

João Lourenço chegou na quinta-feira ao Brasil para uma visita de Estado de três dias, a convite do chefe de Estado brasileiro, tendo já mantido encontros com Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, a câmara alta do parlamento do Brasil, com Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, a câmara baixa, e, por último, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

