De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o Piper caiu perto da estação de San Donato, da linha 3 do metro de Milão, cerca das 13:10 (hora local), provocando também a morte aos seis passageiros, incluindo uma criança.

As autoridades já estão a investigar as causas que levaram o jato privado, que tinha acabado de descolar do aeroporto de Linate, em Milão, com destino a Olbia, na ilha da Sardenha, a chocar contra o prédio, poucos minutos após a descolagem.

O edifício de dois andares, que se incendiou após o embate, servia como estacionamento para carros e também estava em reestruturação para que não tivesse ninguém lá dentro, explicou a autarca de San Donato, Andrea Cecchi, ao canal Skytg24.

O edifício ficou completamente destruído e as chamas foram extintas pela rápida intervenção dos bombeiros.

Segundo alguns meios de comunicação, as vítimas são de nacionalidade francesa, mas esta informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

