"É com esta estreia absoluta na sua programação que a Parques de Sintra celebra os últimos dias deste verão, que assistiu ao regresso em pleno dos eventos culturais", adiantou a empresa daquele concelho do distrito de Lisboa, em comunicado.

No dia 15, o guitarrista Afonso Pais atua, acompanhado por João Neves, Luísa Caseiro e Nazaré da Silva, na voz, João Hasselberg, no baixo elétrico, e João Lopes Pereira, na bateria.

No dia seguinte, é a vez do Tomás Marques Quarteto, que junta o saxofonista que lhe dá nome a Samuel Gapp, no piano, Rodrigo Correia, no contrabaixo, e Diogo Alexandre, na bateria.

Em 17 de setembro, o concerto compete ao guitarrista André Fernandes, que vai estar com José Pedro Coelho e João Mortágua, no saxofone, Francisco Brito, no contrabaixo, e João Pereira, na bateria.

Por fim, o último dia do evento acolhe o trio de Mário Laginha, que reúne o pianista ao contrabaixista Bernardo Moreira e ao baterista Alexandre Frazão.

Os bilhetes para os concertos custam 15 euros, ou 51 para o ciclo completo, e incluem uma visita livre ao Parque e Palácio de Monserrate.

