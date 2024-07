O livro branco publicado pelo ministério japonês referiu que Pequim envia regularmente navios para zonas próximas de ilhas disputadas no Mar do Leste da China - reiterando que as ambições militares de Pequim são "o maior desafio estratégico" para o Japão e para o mundo.

"A comunidade internacional está a enfrentar a sua maior provação desde a Segunda Guerra Mundial e a competição entre Estados, especialmente entre os Estados Unidos e a China, deverá intensificar-se", lê-se no livro branco.

O documento, publicado todos os anos, expõe a posição da Defesa do Japão sobre questões que vão desde as tensões em torno de Taiwan até à intensificação da rivalidade entre Pequim e Washington.

As repetidas manobras conjuntas de navios chineses e russos nas imediações do Japão "destinam-se claramente a uma demonstração de força contra o Japão e constituem uma grave preocupação do ponto de vista da segurança nacional", afirmou o ministério.

A Coreia do Norte, que efetua frequentemente testes de mísseis na direção do Japão, representa uma "ameaça mais grave e iminente do que nunca para a segurança nacional do Japão", lê-se no documento.

Em anos anteriores, o documento sobre a defesa salientou a necessidade de combater as ameaças regionais, incluindo o crescente poderio militar chinês e a Coreia do Norte.

O Japão planeia duplicar as suas despesas com a defesa até atingir o padrão da NATO de 2% PIB até 2027, embora a queda do valor do iene possa afetar o seu poder de compra.

"Parece que a China continental pretende tornar o aumento das atividades militares em torno de Taiwan um novo normal para a região", afirmou o documento, que também enumerou os riscos de defesa acrescidos associados à Inteligência Artificial, à cibersegurança e à desinformação.

O Japão está a estreitar os laços de defesa com países da região, incluindo a Austrália e a Coreia do Sul, e na segunda-feira assinou um importante pacto de defesa com as Filipinas, que permite o envio de tropas para o território de cada um.

As Filipinas e o Japão são ambos aliados de longa data dos EUA, que têm vindo a reforçar os laços de defesa na Ásia para contrariar o crescente poderio militar e a influência da China.

