Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Angola, o apoio do Governo japonês servirá para fortalecer a prestação de serviços para prevenir e tratar a desnutrição no município do Lubango, capital da Huíla, onde ocorrem vários casos de desnutrição aguda severa.

O Unicef e a embaixada do Japão em Angola dizem, em comunicado, que os recursos servirão também para adquirir cerca de 2.400 caixas de alimentos terapêuticos pronto a usar, 600 caixas de leite terapêutico e 100 pacotes de fitas para medição do perímetro branquial de crianças.

"É urgente darmos resposta à situação de desnutrição pois cada dia de atraso no tratamento de uma criança tem impacto negativo na sua vida e aumento o risco de esta não sobreviver", diz o representante do Unicef em Angola, Ivan Yerovi, citado no comunicado.

"As atividades de nutrição financiadas pelo Governo do Japão, e incluídas nesta intervenção, apoiarão o fortalecimento do sistema de saúde e a capacitação das mulheres para reconhecer os sinais de desnutrição e agir rapidamente a fim de salvar as crianças desnutridas", refere-se na nota.

Além da Huíla, o Unicef trabalha em mais seis províncias de Angola onde "apoia os programas de combate a desnutrição com atividades de reforço das capacidades dos técnicos de saúde, disponibilização de suplementos nutricionais, reforço da supervisão e monitoração assim como o acompanhamento dos casos de desnutrição na comunidade".

A Huíla é uma das províncias do sul de Angola afetadas pela seca e fome em consequência das alterações climáticas, que abrangem igualmente as províncias do Cunene e Namibe.

