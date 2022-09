"Boa notícia para as mulheres, certo? Embora a boa notícia seja beijos, rosas, presentes, feriados. É a mesma coisa? É disso que você gosta? Eu gosto também", afirmou Bolsonaro, durante uma transmissão semanal ao vivo em que comenta as conquistas do Governo através de seus perfis nas redes sociais.

Estes comentários acontecem poucos dias após uma resposta à jornalista brasileira Vera Magalhães ter sido muito criticada durante o debate eleitoral no domingo.

"Acho que você vai dormir pensando em mim. Você está um pouco apaixonada por mim", afirmou Bolsonaro, quando a jornalista perguntou se as suas declarações sobre a vacina contra o novo coronavírus desencorajavam a imunização.

Logo após essa intervenção nas suas redes, o Presidente brasileiro garantiu em entrevista à RedeTV que essa "narrativa" que garante que não respeita as mulheres é falsa.

"Eu as trato com cuidado e consideração", defendeu-se.

Bolsonaro, segundo as sondagens eleitorais encontrou seu principal obstáculo ao tentar se aproximar de Lula da Silva, que lidera a corrida presidencial, no voto feminino.

Desde o início, as sondagens mostraram que o Presidente brasileiro não é o favorito entre as mulheres, que representam metade do eleitorado no Brasil.

A eleição presidencial no Brasil tem a primeira volta marcada para 02 de outubro e a segunda volta, caso seja necessária, no dia 30.

No Brasil, 10 candidatos disputam as presidenciais brasileiras: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.

CYR // LFS

Lusa/Fim