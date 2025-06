A marcha, organizada pelo grupo israelo-palestiniano Standing Together, atravessará diferentes cidades de Israel, onde os organizadores esperam que centenas de participantes se juntem, incluindo familiares de alguns reféns israelitas, até chegarem à fronteira na sexta-feira.

"Hoje está calor, mas não podemos mais ficar de braços cruzados. Temos de nos levantar e fazer alguma coisa! É por isso que marchamos para um lugar que o governo não quer que vejamos", escreveu o grupo na respetiva conta na rede social X.

Em conjunto com a mensagem, o Standing Together inclui duas fotografias em que se vê dezenas de pessoas reunidas no centro de Telavive com cartazes e camisolas da organização.

Nas últimas semanas, os protestos dos israelitas que querem pôr fim à guerra em Gaza têm-se tornado cada vez mais ruidosos, e alguns manifestantes têm tentado chamar a atenção para o número de menores que morreram em ataques do exército israelita contra a Faixa.

Segundo as autoridades sanitárias do enclave, mais de 54.500 palestinianos morreram, a maioria crianças e mulheres, desde que Israel iniciou a sua ofensiva, em resposta aos ataques do Hamas em 07 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortes e o sequestro de mais de 250 pessoas.

