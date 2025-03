"Fontes locais informaram que um drone israelita disparou contra um grupo de civis em Beit Lahia [norte de Gaza] e bombardeou um veículo, matando oito", noticiou a Wafa citada pela agência Efe.

Segundo a mesma fonte, os corpos foram para o Hospital Indonésio.

Entre as vítimas mortais está o jornalista palestiniano Mahmud Saleem, de acordo com a Al Jazeera.

Contactado pela agência Efe, o Exército israelita não comentou o assunto.

Esta manhã, numa outra situação, o Exército confirmou ter atacado um grupo de três pessoas que alegadamente tentava colocar engenhos explosivos perto do corredor Netzarim, uma zona militar que divide a Faixa em duas a sul da cidade de Gaza.

Apesar do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que entrou em vigor em 19 de janeiro último, quase 100 palestinianos foram mortos em ataques israelitas quase diários, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas.

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas invadiram o sul de Israel em 07 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e fazendo 251 reféns.

O grupo ainda mantém 59 reféns, 24 dos quais se crê estarem vivos, depois de a maioria dos restantes ter sido libertada em acordos de cessar-fogo.

A ofensiva militar de Israel matou mais de 48.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não indica quantos dos mortos eram combatentes. Israel afirma ter matado cerca de 20.000 militantes, sem fornecer provas.

A guerra destruiu vastas áreas de Gaza, deslocou a maior parte da população e deixou quase toda a gente dependente da ajuda internacional para sobreviver.

