"As sirenes soaram entre às 08:59 e as 09:01, no horário local (06:59 e 07:01 em Lisboa), nas regiões da Alta Galileia, Galileia Central, Galileia Ocidental, Baía de Haifa e Carmel. Cerca de cinco projéteis disparados do Líbano foram identificados e intercetados com sucesso", disse o exército num comunicado.

Afirmando agir em apoio do Hamas, o grupo xiita libanês Hezbollah abriu uma frente de combate contra Israel a partir do sul do Líbano, a 08 de outubro de 2023, um dia após o ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano no sul de Israel que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza.

Em quase um ano de confrontos transfronteiriços que provocaram a deslocação de dezenas de milhares de pessoas dos dois lados fronteira entre Israel e o Líbano, o exército israelita intensificou os seus ataques aéreos contra o Hezbollah.

No final de setembro, Israel lançou uma ofensiva terrestre contra os combatentes do movimento pró-iraniano no sul do Líbano.

Nas últimas semanas os confrontos atingiram um outro nível, com uma intensa campanha de bombardeamentos israelitas contra o Líbano, incluindo Beirute, que já provocaram mais de 2.200 mortos e cerca de 1,2 milhões de deslocados.

CSR // ZO

Lusa/Fim