Os aviões de guerra israelitas "atacaram durante a noite cerca de 75 alvos terroristas do Hezbollah na região de Bekaa e no sul do Líbano, incluindo depósitos de munições, lançadores prontos a disparar (contra o território israelita), edifícios militares, terroristas e infraestruturas terroristas", indicaram os militares de Israel em comunicado.

Há mais de 11 meses que as forças israelitas e o Hezbollah (Partido de Deus) estão envolvidos num intenso fogo ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel, nos piores confrontos desde 2006.

As tensões na região do Médio Oriente aumentaram após o ataque de 07 de outubro de 2023 do movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita, que fez 1.205 mortos, na maioria civis, e 251 reféns.

Em retaliação, o exército israelita iniciou uma guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza que já fez pelo menos 41.495 mortos e 96 mil feridos, além de mais de dez mil desaparecidos, indicam os mais recentes números das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos.

