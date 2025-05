"Hoje, Israel está a facilitar a entrada de camiões com alimentos para bebés em Gaza", disse o diretor-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Eden Bar-Tal, numa conferência de imprensa em Jerusalém.

A informação foi divulgada depois de o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ter anunciado que seria autorizada a entrada de uma pequena quantidade de ajuda, após mais de dois meses de bloqueio.

Netanyahu justificou a decisão com o receio de que as imagens de fome dos palestinianos fizessem com que os aliados de Israel retirassem o apoio militar e diplomático ao país.

"Nos próximos dias, Israel facilitará a entrada de dezenas de camiões de ajuda", acrescentou Bar-Tal, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Questionado sobre o número de camiões que já entraram em Gaza, o porta-voz do ministério, Oren Marmorstein, disse que tinha de consultar o organismo do Ministério da Defesa que supervisiona as atividades civis em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

"A ideia é ter um número significativo nos próximos dias", acrescentou.

Desde há várias semanas que as agências da ONU e as organizações não-governamentais (ONG) que trabalham em Gaza têm vindo a assinalar a escassez de alimentos, água potável, combustível e medicamentos no território palestiniano que está em guerra há mais de 19 meses.

"Dois milhões de pessoas estão a passar fome" em Gaza, enquanto "toneladas de alimentos estão bloqueadas na fronteira", lamentou hoje o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Israel impôs um bloqueio ao território palestiniano de 2,4 milhões de habitantes em março, depois de ter posto termo a um cessar-fogo negociado em janeiro, durante o qual trocou vários reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.

A guerra em curso foi desencadeada por um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023 que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

A retaliação de Israel provocou cerca de 53.000 mortos em Gaza, além da destruição de grande parte das infraestruturas do território governado pelo Hamas desde 2007.

PNG // SCA

Lusa/Fim