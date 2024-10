Numa intervenção transmitida em direto pela televisão, Netanyahu afirmou que a morte de Sinouar é "um passo importante" no declínio do Hamas. "O mal sofreu um duro golpe" com a morte de Sinouar, acrescentou Netanyahu, para quem hoje "é o início do dia depois do Hamas".

"Gostaria de repetir, da forma mais clara: o Hamas não governará mais Gaza. Este é o início do dia depois do Hamas e esta é uma oportunidade para vocês, residentes de Gaza, finalmente se libertarem da sua tirania", declarou Netanyahu.

