"Este fim-de-semana pretende mostrar qual a importância da atividade cívica na sociedade", explicou Munir Amirali, porta-voz da iniciativa em Moçambique.

"Por mais pequena que seja a ajuda à sociedade civil, o impacto pode ser imensurável, independentemente de termos muito ou pouco, da fé ou da religião que praticamos", referiu: "o que importa é contribuir para a melhoria da qualidade de vida".

A recolha de sangue vai ser feita em nove locais, ao longo do país: Maputo e Xai-Xai no sul, Beira, Chimoio, Quelimane e Tete no centro e em Chiure, Nampula e Pemba no norte.

O número de doações voluntárias de sangue caiu 10,8% no primeiro semestre em Moçambique devido ao impacto da covid-19, anunciou a vice-ministra da Saúde no final de agosto.

A situação já levou inclusivamente ao cancelamento de cirurgias no Hospital Central de Maputo (HCM), o maior do país.

Moçambique tem um total acumulado de 1.906 óbitos por covid-19 e 150.280 casos, dos quais 97% recuperados da doença e 44 internados.

As ações do fim-de-semana Ismaili Civic em Moçambique incluem ainda a entrega de 1.400 refeições preparadas, distribuição de roupas, sensibilização para a prevenção do cancro da mama e apoio a pacientes hospitalizadas, com distribuição de 'kits' que incluem alguns artigos de conforto e higiene.

O objetivo é beneficiar cerca de 3.500 pessoas com o envolvimento de 400 voluntários e mais de 2.000 horas de serviço doadas também através de diversas atividades sociais em 20 localidades no país.

A iniciativa Ismaili Civic decorre continuamente no resto do ano e em Moçambique inclui também atividades de combate à cegueira, com cirurgias às cataratas junto de população vulnerável, plantação de árvores em todo o país e recuperação de poços de água danificados nas comunidades mais vulneráveis.

A nível global, entre 24 e 26 de setembro de 2021, a iniciativa Ismaili Civic pretende concentrar e dar notoriedade ao serviço voluntário em todo o mundo com duas ideias em destaque: aliviar as consequências da pandemia e promover a responsabilidade ambiental.

A meta para este fim-de-semana é envolver 20.000 voluntários em mais de 18 países, contribuindo com 100.000 horas de atividade cívica.

A comunidade ismaelita é composta por 15 milhões de pessoas em todo o mundo, em mais de 25 países, que tem como líder espiritual o príncipe Aga Khan, 49.º imã hereditário que para os muçulmanos xiitas ismaelitas é descendente direto do profeta Maomé.

Ao longo da sua liderança, fundou a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, hoje uma das maiores agências de desenvolvimento privadas do mundo.

LFO // VM

Lusa/Fim