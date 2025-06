Irão lança sétima vaga de ataques enquanto Israel ataca capital iraniana

Jerusalém, 15 jun 2025 (Lusa) -- O Irão lançou hoje a sétima vaga de ataques contra Israel, fazendo soar o alarme no norte e no centro do país, mas o exército israelita afirmou ter intercetado a maioria dos mísseis, enquanto atacava Teerão.