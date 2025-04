"Hoje decorreram conversas frutíferas entre o Irão e os Estados Unidos, dirigidas pelo ministro de Assuntos Exteriores de Omã [Badr bin Hamad al Busaidi]. Decorreram num ambiente construtivo", escreveu o porta-voz do Ministério de Exteriores iraniano, Ismail Baghaei, na rede social X.

O responsável acrescentou, ainda, em declarações à agência noticiosa iraniana Tasnim, que os Estados Unidos não abordaram nenhum outro assunto para além da questão nuclear.

"Até agora, os americanos não levantaram qualquer outra questão para além da questão nuclear iraniana", disse Abbas Araghchi.

Alguns meios de comunicação social especularam que o programa de mísseis do Irão ou o seu apoio a grupos armados hostis a Israel, incluindo o Hezbollah libanês, estariam na ordem do dia.

Mas, de acordo com o chefe da diplomacia iraniana, o encontro serviu para que as partes acordassem avançar com novas conversas técnicas no próximo sábado.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abás Araqchí, e o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, negociaram indiretamente durante cerca de quatro horas.

O chefe da diplomacia de Omã, Badr bin Hamad al Busaidi, exerceu o papel de intermediário.

Os dois rivais históricos começaram, na semana passada, conversas indiretas mediadas por diplomatas de Omã, num primeiro encontro naquele país da Península Arábica que ambas as partes classificaram de construtivo.

O Irão só aceita negociar a limitação da sua capacidade nuclear e abandonar as discussões sobre o programa de mísseis ou o apoio grupos regionais como os rebeldes houthis no Iémen ou os libaneses do Hezbollah.

Já os Estados Unidos exigem o desmantelamento do programa nuclear iraniano, além do de mísseis e questionam o apoio aos aliados da região.

Na sexta-feira, em Moscovo, o chefe da diplomacia iraniana referiu que os Estados Unidos estão a demonstrar uma posição "contraditória e inconsistente" durante as conversas bilaterais sobre o programa nuclear iraniano, mas garantiu a sua presença hoje em Roma com uma atitude "firmemente comprometida" com vista a encontrar uma solução.

Na rede social X, o representante norte-americano publicou uma mensagem em que falava em "deter e eliminar" o programa de enriquecimento de urânio de Teerão, quando anteriormente tinha feito apenas referência a limitar a pureza da matéria-prima.

