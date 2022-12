O arquipélago está sob aviso amarelo desde sexta-feira, tendo sido registadas sete ocorrências de pequena dimensão, na madrugada de hoje, nas ilhas Terceira e São Miguel, e duas durante o dia na ilha de São Jorge, de acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

O IPMA alargou o aviso amarelo relativo à agitação marítima nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) até às 14:00 locais de domingo (15:00 em Lisboa), estando previstas ondas de sudoeste.

Nas ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial), o aviso amarelo devido à agitação marítima é válido até às 20:00 de domingo, com ondas de sudoeste, passando a oeste.

Há ainda um aviso amarelo relativo à precipitação, que pode ser "por vezes forte", nestas ilhas, até às 11:00 de domingo, e outro relativo ao vento, com direção de sudoeste, até às 14:00 de domingo.

Também as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estão sob aviso amarelo, devido ao vento, com direção sudoeste, até às 14:00 de domingo.

O IPMA emitiu também para estas duas ilhas um aviso amarelo relativo à agitação marítima, com ondas de sudoeste, passando a oeste, até às 23:00 de domingo.

Durante a madrugada, a Proteção Civil açoriana registou sete ocorrências, duas na ilha Terceira e cinco em São Miguel, que não provocaram feridos ou estragos de maior dimensão.

Em causa estavam uma derrocada, que obstruiu parcialmente a via, a queda de uma árvore na estrada, a queda de um cartaz, um cabo em risco sobre a via, detritos nas estradas e tampas de esgoto soltas.

Durante o dia, foram registadas também duas situações de queda de árvores na ilha de São Jorge.

Devido à agitação marítima, foram encerrados dois troços da Avenida do Mar, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, bem como a Avenida Marginal, a Rua do Portinho e os seus acessos, nas Lajes, na ilha do Pico.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

CYB // ACL

Lusa/fim