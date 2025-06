Évora, Faro, Setúbal, Beja e Portalegre já tinham sido colocados sob aviso laranja devido "à persistência de valores elevados da temperatura máxima", entre as 00:00 de sábado e as 17:00 de domingo.

Entre as 09:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado, estes cinco distritos estão sob aviso amarelo.

Num comunicado divulgado hoje ao final da tarde, o IPMA colocou também sob aviso laranja Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Santarém, Lisboa e Castelo Branco, que vigora entre as 00:00 e as 17:00 de domingo.

Estes sete distritos, juntamente com Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Coimbra, estão antes sob aviso amarelo, entre as 09:00 de sexta-feira e as 00:00 de domingo.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, o menos grave, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê a partir de hoje uma subida gradual das temperaturas e até ao fim de semana na ordem dos 10 graus Celsius, prevendo-se em algumas regiões máximas acima de 40 graus.

Segundo o Instituto, o tempo em Portugal continental e no arquipélago da Madeira vai ser influenciado por um anticiclone que deverá posicionar-se a norte da Península Ibérica e de um vale depressionário que dará origem à aproximação de uma massa de ar quente proveniente do norte de África.

No continente, a temperatura irá registar uma subida gradual, com os valores mais elevados a partir de sábado, quando deverão variar entre 35 e 40.°C na generalidade do território, com exceção de alguns locais do litoral norte e centro, e valores entre 40 e 44.°C na região sul, vale do Tejo e vale do Douro.

Já a temperatura mínima irá registar valores próximos de 20.°C em grande parte do território, em especial na região sul, onde poderá não baixar de 25.°C em alguns locais, nomeadamente no litoral do Algarve e região de Portalegre.

O IPMA prevê também a partir da tarde de hoje a presença de poeiras em suspensão na região sul, estendendo-se ao restante território nos dias seguintes.

No arquipélago da Madeira, a temperatura máxima também irá subir de forma gradual ao longo dos próximos dias, sendo a subida mais expressiva registada nas terras altas da ilha da Madeira, onde se esperam valores entre 26 e 28.°C no sábado e no domingo.

A temperatura mínima, na costa sul e na ilha do Porto Santo, não deverá ser inferior a 20.°C, o que é designado como noites tropicais.

Na costa norte e nas terras altas, a temperatura mínima deverá variar entre 14 e 18.°C.

Segundo o IPMA, a duração deste episódio de tempo quente permanece ainda incerta, porém deverá prolongar-se para o início do mês de julho, em especial na região sul.

