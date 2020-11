A informação consta do Estudo de Impacte Ambiental do projeto AquaSun Santo Antão, em fase de instalação no município de Porto Novo e cuja consulta pública do documento, a que a Lusa teve acesso, decorre até 10 de dezembro, prevendo, genericamente, impactos reduzidos na fase de exploração do empreendimento.

A fase de exploração - o documento não aponta datas para o arranque - consiste no funcionamento de todo o sistema integrado, nomeadamente um parque solar híbrido de 6,8 MegaWatts (MW) para alimentar a central dessalinizadora que também será construída, ligando ainda à central elétrica da rede pública, mas também reservatórios de água, estufas de hidropónica, centro agroindustrial e distribuição de água às comunidades rurais.