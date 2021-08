O envelope foi intercetado no centro de triagem dos serviços de correio de Peschiera Borromeo, um subúrbio de Milão, e a polícia militar italiana foi imediatamente chamada ao local.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o envelope tinha no interior três balas de calibre de 9 milímetros e uma mensagem sobre a mais recente polémica relacionada com as operações financeiras do Vaticano, que culminou, no fim de julho, com o arranque do julgamento do cardeal Angelo Becciu, antigo alto funcionário da secretaria de Estado do Vaticano, por crimes financeiros devido a alegadas irregularidades num negócio imobiliário em Londres.

As agências internacionais indicam que o envelope foi enviado de França e que o nome e a morada do destinatário estavam escritos à mão com uma caneta esferográfica.

O Vaticano não comentou, até ao momento, o incidente.

A investigação em curso foi aberta com a autorização da procuradora-adjunta de Milão, Alessandra Cerreti.

