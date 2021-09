A projeção da época chuvosa para o período de outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro, fevereiro e março de 2022 em todo o território angolano foi hoje tornada pública.

Segundo o Inamet, entre outubro e dezembro de 2021 prevê-se chuva acima da média no sudeste das províncias do Moxico e Cuando-Cubango, chuva próximo à média nas províncias da Lunda Norte, Bié, Huambo, Moxico, Cuando-Cubango, no leste das províncias da Huíla e Cunene e extremo sudeste da província de Benguela e extremo sul da província de Malanje.

Estão também previstas chuvas abaixo da média nas províncias de Luanda, Cabinda, Zaire, Uíge, Lunda Norte, Malanje, Cuanza Norte, Bengo, Cuanza Sul, Benguela, Namibe e oeste das províncias da Huíla e Cunene.

Para o período compreendido entre os meses de janeiro e março de 2022, refere um comunicado, prevê-se chuva acima da média no sudeste da província do Moxico e no centro sul do Cuando-Cubango.

Nas províncias de Cabinda, Zaire, Bengo, Namibe e Cunene, oeste da província do Uíge, norte da província de Luanda, sudoeste da província de Benguela, sudeste da província da Lunda Sul, parte central da província do Moxico, sul da província do Bié, grande parte da província da Huíla e noroeste da província do Cuando-Cubango estão previstas chuvas próximo da média.

As previsões do Inamet apontam igualmente para o primeiro trimestre de 2022 chuvas abaixo da média nas províncias da Lunda Sul, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huambo, sul da província de Luanda, extremo sudeste da província do Bengo, leste das províncias do Uíge e Cuanza Sul, norte da província do Bié, extremo noroeste da província do Cuando-Cubango, noroeste da província da Lunda Sul e extremo norte da província da Huíla.

DYAS // LFS

Lusa/Fim