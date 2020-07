"A instalação desta capacidade laboratorial para covid-19 em Pemba irá imediatamente impactar o tempo de resposta do diagnóstico em casos suspeitos, pois já não necessitamos de enviar amostras para Maputo", disse Armindo Tiago, citado hoje numa nota de imprensa enviada à comunicação social.

O novo laboratório tem a capacidade de testagem diária de 200 amostras.

A infraestrutura contou com o apoio da multinacional Total, sublinhou o ministro, num processo em que também foram treinados técnicos de saúde que vão trabalhar no laboratório.

"Além de dotar a província de capacidade de diagnóstico para o novo coronavírus, [o laboratório] irá permitir também o diagnóstico de outras infeções através de técnicas modernas de biologia molecular", referiu.

Moçambique já testou, no total, 50.121 pessoas suspeitas de terem contraído a covid-19, das quais 23.406 foram colocadas em quarentena, das mais de 1,4 milhões rastreadas.

A província de Cabo Delgado é a segunda que regista o maior número de infeções ativas, com 224 casos, além de ter sido a segunda a registar focos de transmissão comunitária, depois de Nampula, segundo as autoridades de saúde.

Desde o anúncio do primeiro caso em Moçambique, em 22 de março, o país registou um total de 1.582 infeções, com 11 mortes e 528 recuperados, segundo as últimas atualizações.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

EYAC // JH

Lusa/Fim