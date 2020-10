Christopher Kennedy, de 23 anos, Gheorghe Nica, de 43 anos, Valentin Colota, de 37 anos, e Eamonn Harrison, de 23 anos, foram acusados de homicídio involuntário e de auxílio à imigração ilegal, mas declararam-se inocentes, pelo que terão de ser julgados.

Os motoristas Ronan Hughes, de 40 anos, e Maurice Robinson, de 25 anos, e Gazmir Nuzi, de 42 anos, declaram-se culpados, mas vão ter de aguardar o final para conhecer a sentença.

Os corpos de 31 homens e de oito mulheres, duas das quais com 15 anos, foram descobertos a 23 de outubro de 2019 num contentor na zona industrial de Grays, no leste de Londres. O contentor provinha do porto belga de Zeebruges.

Segundo a polícia, morreram devido à falta de oxigénio e ao sobreaquecimento no espaço fechado.

O julgamento vai decorrer no Tribunal Criminal de Old Bailey, em Londres.

BM // EL

Lusa/fim