Os dados constam do Relatório Anual de Sinistralidade, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), hoje divulgado, que revela que, em 2023, foram fiscalizados 177,7 milhões de veículos, tendo sido registadas 1,6 milhões de infrações, um aumento de 10,3% face a 2022.

Presencialmente foram fiscalizados 3.000.435 condutores (+17% do que em 2022) e 174.718.306 veículos foram fiscalizados por radar (+36,6%), sendo que, segundo o documento, "o sistema de radares da responsabilidade da ANSR assegurou 93,4% da fiscalização total em 2023 (91,3% no ano anterior)".

Ainda assim, lê-se no relatório, a taxa de infração -- medida pela divisão do total de infrações pelo total de veículos fiscalizados -- foi de 0,79%, uma redução de 16,1% face ao ano anterior.

"Quanto à tipologia das infrações, 58,1% do número total registado em 2023 correspondeu a excesso de velocidade, sendo ainda de referir que 4,9% das infrações se deveram à ausência de inspeção periódica obrigatória. A condução sob efeito do álcool atingiu um peso no total de 2,3%, a ausência de seguro representou 2,1%, o uso do telemóvel correspondeu a 1,5% e a não utilização de cinto de segurança teve um peso de 1,3% do total", detalha o documento.

Em comparação com 2022, o maior aumento de infrações por tipologia foi registado na ausência de seguro, com um crescimento de 79,5% em 2023, seguindo-se o aumento nas infrações por falta de inspeção obrigatória, com um crescimento de 38%, representando mais de 80 mil infrações.

O excesso de velocidade registou 946.956 infrações (+8,2% do que em 2022), a condução sob efeito de álcool 37.685 (+9,3%), a ausência de seguro 34.543 (+79,5%), a ausência de inspeção periódica 80.280 (+38%), condução ao telemóvel 24.772 (+8,4%), falta de utilização de cinto de segurança 21.954 (+1,2%) e ausência de sistemas de retenção para crianças 2.465 (+10,6%).

Quanto a detenções por crimes rodoviários, foram detidos em 2023 um total de 22.299 condutores, mais 26,2% do que em 2022, e 14.969 condutores por falta de habilitação legal para condução, mais 34,8% do que em 2022.

No total de 40.608 detenções registadas em 2023 (+24,2%), houve ainda 3.340 registadas por outras causas não especificadas.

Em 2023, um total de 577 condutores viram a sua carta cassada, aumentando para 2.987 o total de condutores nesta situação desde que vigora a carta por pontos, instituída em junho de 2016.

"Desde a entrada em vigor do sistema de carta por pontos até ao final de 2023, 687,5 mil condutores perderam pontos na carta de condução", refere o relatório.

