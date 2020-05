Sem precisar o número, a mesma fonte disse que "várias pessoas reuniram os critérios para ter alta" e deixaram a unidade hoteleira onde foi montado o isolamento após dois testes negativos à covid-19.

Uma das pessoas afirmou à Lusa que está na lista das 11 que vão sair hoje, que se juntam a mais dois grupos que já tinham saído, primeiro também de 11 e depois de oito, num total até agora de 30 pessoas, segundo a mesma fonte.

Após 40 dias -- 25 em quarentena e 15 em isolamento hospitalar --, a mesma fonte disse estar contente por deixar o hotel, mas ao mesmo tempo triste, porque tinha a "esperança" de sair juntamente com outras colegas que entraram na mesma altura.

Nas declarações à Lusa, não deixou de recordar o período de isolamento, descrevendo como "horrível", criticando sobretudo a falta de materiais de higiene para limpar o quarto e também as refeições que eram servidas tarde.

"Não tivemos nenhum tratamento. A única coisa que me deram foram 10 comprimidos Vitamina C, mas não cheguei a tomá-los", protestou.

Outra das doentes disse que não é uma das que vai sair hoje, porque já fez dois testes mas ainda não teve o resultado de nenhum.

"O médico disse que se os dois testes darem negativo saio também", avançou à Lusa, indicando que teve conhecimento de pelos menos três pessoas que já foram para casa.

Cerca de 200 funcionários do hotel Riu Karamboa, na Boa Vista, ficaram de quarentena desde 19 de março, dia em que foi diagnosticado o primeiro caso de covid-19 em Cabo Verde, um cidadão inglês, de 62 anos, que faleceu poucos dias depois na mesma ilha.

No dia de Páscoa, 12 de abril, perante forte pressão dos próprios a partir do interior, as autoridades de saúde locais deixaram que os trabalhadores terminassem a quarentena no hotel, passando para quarentena domiciliária, após realização de testes.

No entanto, rapidamente surgiram relatos públicos de incumprimento dessas medidas no exterior, bem como das medidas de proteção individual no interior do hotel.

Quatro dias depois, foram confirmados 45 casos positivos de covid-19 entre os trabalhadores, que foram recolhidos para isolamento hospitalar, mas noutro hotel da ilha da Boa Vista.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, afirmou que o que aconteceu no hotel representou uma "dura lição", assumindo "erros" e garantindo que iria "endurecer" as medidas de isolamento.

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, foi colocado desde essa altura na ilha, para coordenar a resposta à pandemia de covid-19.

Com esses 45 casos num só dia, na altura, a Boa Vista elevou para 52, e hoje conta com um total de 56 casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus.

Cabo Verde tem um total de 122 casos acumulados, sendo os restantes nas ilhas de Santiago (63) e São Vicente (3), e quatro doentes recuperados, sendo dois em São Vicente, um na Praia e outro na Boa Vista.

Dois doentes viajaram ainda para os seus países, fazendo com que o país tenha neste momento 114 casos ativos de covid-19.

As três ilhas com casos positivos estão em estado de emergência pelo menos até às 24:00 de 02 de maio, e o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anuncia hoje, numa mensagem ao país, se vai prolongar, ou não, o estado de emergência nas três ilhas com casos de covid-19.

As restantes seis ilhas habitadas, sem casos de covid-19, já saíram do segundo período de estado de emergência no final do dia 26 de abril, terminando o dever geral de confinamento da população e o encerramento das empresas, embora mantendo várias restrições.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

