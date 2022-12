O INEM adiantou, em comunicado, que "até à data, não existe evidência (prova) de que os dados tenham sido comprometidos", referindo que foram "prontamente ativados os protocolos de segurança previstos" para situações desta natureza e "implementadas as medidas de resposta necessárias".

No decurso da ativação destes procedimentos, o INEM notificou de imediato o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e a Polícia Judiciária, acrescenta a nota.

O INEM assegura que continuará a supervisionar as suas redes informáticas em permanente contacto com as entidades competentes, com as quais trabalha em estreita e permanente articulação.

Este ataque ao sistema informático do INEM sucede-se a outros que afetaram vários organismos do Estado nos últimos meses.

O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica, de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde.

ARA // JMR

Lusa/Fim