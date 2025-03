Em nota de imprensa, o Festival Internacional de Cinema IndieLisboa revelou hoje alguma da programação da 22.ª edição, prevista para maio, nomeadamente da secção IndieMusic, dedicada à música e artes performativas.

Este ano, o IndieMusic "volta a primar pela heterogeneidade: dez filmes cujas texturas sonoras falam para várias geografias", da África lusófona aos Estados Unidos, do Brasil a Espanha.

Entre os filmes escolhidos está "Paraíso", documentário de Daniel Mota sobre "a génese e evolução da cultura rave portuguesa, bem como o seu impacto duradouro na música eletrónica a nível mundial", com depoimentos de DJ, produtores, bailarinos e promotores.

Catarina Alves Costa estreará um filme sobre o músico cabo-verdiano Orlando Pantera (1067-2001), com quem já tinha filmado para o documentário "Mais Alma" (2001).

O novo documentário revive o legado de Orlando Pantera através de arquivos e encenações musicais e apresenta "interpretações contemporâneas de artistas como Mayra Andrade e Princezito, demonstrando a sua influência inspiradora sobre os músicos de hoje", refere o festival.

No IndieLisboa estará igualmente o filme "Filhos do Meio -- Hip Hop à Margem", de Luís Almeida, sobre a história do rap da margem sul do Tejo e que também deu origem a uma exposição e a um livro.

Outros filmes presentes no IndieMusic serão "Milton Bituca Nascimento", de Flávia Moraes, a propósito da digressão de despedida deste músico, "Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)", de Questlove, sobre Sly Stone, um dos nomes fundamentais do soul funk americano, e "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", de Antón Álvarez, que representa a estreia do músico espanhol C. Tangana na realização.

O festival revelou hoje também, entre outros destaques, a programação da secção "Boca do Inferno", com 15 filmes que "erguem um amplo ramalhete: Há abordagens gore, há zombies, há jogos de silêncio e ambientes mais cómicos".

Anteriormente, o festival tinha já anunciado alguma da programação deste ano, nomeadamente uma retrospetiva do cinema da realizadora búlgara Binka Jeliaskova (1923-2011), que foi um "epítome de resistência e luta contra todas as formas de repressão", e um foco no britânico Charlie Shackleton, cuja obra está "a meio caminho entre o cinema e a arte performativa".

O Festival Internacional de Cinema IndieLisboa acontece de 01 a 11 de maio em várias salas da capital, em particular na Culturgest.

SS // MAG

Lusa/fim