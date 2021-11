Segundo a atualização do Ministério da Saúde espanhol, o indicador da velocidade de transmissão da doença passou de 199,0 casos (segunda-feira) para 208,5 (hoje) por cada 100.000 habitantes diagnosticados nos últimos 14 dias.

Por outro lado, o país registou 10.261 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, tendo os serviços de saúde notificado mais 44 mortes atribuídas à doença covid-19 durante o mesmo período.

O número total de casos notificados em Espanha desde o início da pandemia é de 5.164.184 e já morreram 88.052 pessoas devido à doença.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 527 pessoas com covid-19 e o número de doentes hospitalizados subiu para 3.847 (eram 3.780 na segunda-feira), o que corresponde a 3,10% das camas ocupadas.

Destes, 713 estão em unidades de cuidados intensivos (673 na segunda-feira), ocupando 7,76% das camas desses serviços.

O Ministério da Saúde espanhol também informou hoje que 37,62 milhões de pessoas já estão totalmente vacinadas contra a covid-19 (89,3% da população alvo), e 38,34 milhões têm pelo menos uma das doses do fármaco (91,0%).

Subiu para quatro o número de casos de infeções com a variante Ómicron em Espanha: um detetado segunda-feira em Madrid e três hoje - em Madrid (um) e Barcelona (dois).

O Conselho de Ministros espanhol aprovou hoje medidas extraordinárias para impedir a propagação e o contágio da nova variante do coronavírus (Ómicron), limitando os voos da África do Sul, Botsuana, Eswatini (antiga Suazilândia), Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbabué.

A medida entra em vigor às 00:00 de 02 de dezembro e estende-se até às 24:00 de 15 de dezembro de 2021, período que poderá ser prolongado, se necessário, em função da evolução da situação e da pandemia de covid-19, assim como das decisões que possam ser tomadas de forma coordenada na União Europeia (UE).

Com estas limitações, só serão permitidos voos destes sete países que sejam ocupados por cidadãos de Espanha ou do Principado de Andorra, bem como por residentes nestes territórios.

A covid-19 provocou pelo menos 5.206.370 mortes em todo o mundo, entre mais de 261,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.441 pessoas e foram contabilizados 1.147.249 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 13 casos desta nova estirpe em Portugal.

FPB // PDF

Lusa/Fim