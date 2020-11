A posição do IMD está expressa num comunicado que divulgou hoje, no qual faz uma síntese da mesa-redonda que promoveu na quinta-feira em Maputo sobre a atual Lei dos Partidos Políticos.

"Joga contra os partidos políticos, sobretudo os sem representação na Assembleia da República, o facto de as leis eleitorais serem aprovadas tardiamente e, muitas vezes, quando já decorre a implementação do calendário eleitoral e algumas vezes num ambiente de incertezas", afirmou o diretor de programas do IMD, Dércio Alfazema.