As queimadas, no entanto, diminuíram 26% em relação às registadas no mesmo mês de 2022, de acordo com dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

A floresta amazónica tem sido o bioma brasileiro mais afetado por incêndios, respondendo por 43% do que foi queimado no país em quase quatro décadas.

Em maio de 2022, foram registados no bioma quase 2.300 incêndios.

Só em 2022, as chamas na Amazónia brasileira cresceram 14%, em relação a 2021, com um total de 163 mil quilómetros de floresta devastada.

Os incêndios na maior floresta tropical do mundo são o resultado de queimadas relacionadas com a desflorestação e a gestão de pastagens.

A desflorestação na Amazónia é causada principalmente pela mineração ilegal e pela exploração de madeira ilegal, um problema que disparou quase 60% durante o Governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).

A recuperação da Amazónia brasileira é um dos principais compromissos do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que promete combater as atividades ilegais no bioma.

