A cidade de Ulsan, onde vivem mais de um milhão de pessoas, está particularmente ameaçada pelas chamas. Os mortos são dois civis e dois bombeiros encontrados mortos na região de Sancheong.

Dos seis feridos --- todas encontradas em Sancheong --- cinco sofreram ferimentos graves, de acordo com informações da agência de resposta a desastres, citadas pela agência de notícias pública sul-coreana Yonhap.

No total, o serviço de gestão florestal da Coreia do Sul registou 16 incêndios ativos espalhados pelo país, alimentados por ventos fortes.

Dezenas de veículos e centenas de funcionários foram mobilizados para combater o incêndio, que já queimou quase 3.290 hectares de terreno.

No final da noite de sábado, o incêndio em Sancheong estava 25% dominado, de acordo com o serviço florestal Coreano. Às 08:00 de hoje (23:00 de sábado em Lisboa), os bombeiros continuavam a trabalhar para extinguir o incêndio em quatro zonas da região.

O Ministério do Interior anunciou que declarou estado de desastre natural nas províncias de Ulsan e Gyeongsang do Norte e do Sul, no sudeste da Coreia do Sul, a partir das 18:00 de sábado (10:00 em Lisboa), devido aos "extensos danos causados por incêndios simultâneos em todo o país".

Os incêndios, que começaram na sexta-feira no condado de Sancheong, a cerca de 250 quilómetros a sudeste de Seul, estão a devastar o país no meio da crise política desencadeada pela destituição do Presidente Yoon Suk-yeol.

