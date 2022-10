A meteorologia na Península Ibérica está a ser influenciada desde a madrugada de sábado pela depressão Beatrice que, no caso de Espanha, provocou mais de 300 ocorrências, entre voos desviados ou cancelados, árvores caídas ou pequenas inundações.

Mas em Biscaia, no País Basco, os ventos fortes, sem chuva, aliados a temperaturas anormalmente altas para a época e a uma vegetação seca após um ano com mínimos de precipitação, dificultaram o controlo de um incêndio, que chegou a ter quatro frentes, obrigou a evacuar duas aldeias e destruiu pelo menos uma casa de primeira habitação, segundo revelaram as autoridades do governo regional basco, no nordeste de Espanha.

As chamas, que passaram para a província de Burgos, já na região de Castela e Leão, foram controladas durante a última madrugada, segundo as autoridades regionais.

Os diversos municípios afetados pelo fogo calculam em 500 hectares a área ardida e mais de 40 veículos e cerca de 100 bombeiros e bombeiras chegaram a estar mobilizados para controlar as chamas, que não puderam ser combatidas com meios aéreos por causa do vento forte.

Segundo afirmou hoje de manhã o responsável pela segurança no Governo Regional do País Basco, Josu Erkoreka, "o fogo está circunscrito, cercado, e é pouco provável que se estenda para fora desse perímetro", mas pode haver ainda "acendimentos de pequenos focos".

Os serviços oficiais de meteorologia de Espanha revelaram que os ventos alcançaram mais de 130 quilómetros por hora em algumas zonas do norte do país no domingo.

Quanto á chuva, afetou em especial a Galiza, no noroeste de Espanha e região que faz fronteira com o norte de Portugal.

Só na Galiza, foram registadas cerca de 330 ocorrências e uma pessoa ficou ferida, em Pontevedra, quando uma árvore caiu sobre o carro em que seguia.

A queda de árvores obrigou também a cortar estradas e a circulação em pelo menos uma linha de comboios no País Basco.

Os serviços de meteorologia do País Basco (Euskalmet) alertaram hoje, num comunicado, que a região continuará até pelo menos ao final do dia de terça-feira sob aviso por causa do risco de incêndios florestais "relativamente alto", devido "à intensidade do vento sul, às temperaturas altas e ao estado da vegetação".

Segundo a Euskalmet, ainda assim, "o vento perderá bastante força" a partir do final do dia de hoje.

Quanto às temperaturas, mantêm-se elevadas para a época, com algumas regiões a manterem-se acima dos 20 graus celsius mesmo durante a madrugada.

