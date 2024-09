"Está muito grave na freguesia de Panque, no concelho de Barcelos. O fogo está a arder com muita violência, puxado pelo vento", afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Lima adiantou que "não há habitações em risco iminente, mas há casas nas imediações do incêndio".

"Para já nenhuma correu risco. Os operacionais estão posicionados de forma a desviar o incêndio da área urbana", explicou.

Segundo Carlos Lima, quando "os bombeiros chegaram ao local já o incêndio ardia com muita intensidade e não se conseguiu ver bem o ponto de origem".

Às 17:50, segundo informação na página oficial da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio mobilizava 87 operacionais, 26 viaturas e dois meios aéreos.

Também no distrito de Viana do Castelo, o combate ao incêndio que deflagrou na terça-feira à noite em São Jorge e Ermelo, em Arcos de Valdevez, estava pelas 17:50 "a evoluir favoravelmente", segundo o segundo comandante do Comando Sub-regional do Alto Minho, Carlos Pereira.

"Temos grande parte [do incêndio] dominado, mas ainda temos duas frentes ativas e os trabalhos estão a correr favoravelmente", disse, referindo que, além do vento, a dificuldade em aceder às chamas tem dificultado a ação dos operacionais.

"Até ao final do dia, a expectativa é conseguir dar o incêndio como dominado. Até agora não há feridos a registar e não há casas em perigo", adiantou.

Às 17:50, o incêndio em Arcos de Valdevez mobilizava 237 operacionais, 72 viaturas e seis meios aéreos.

ABC // JAP

Lusa/Fim