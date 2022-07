"O incêndio foi dado como dominado às 20:00. Neste momento, não há vento. Passou a parte pior", disse à Lusa o comandante do CDOS de Aveiro, José Carlos Pinto.

O mesmo responsável adiantou ainda que o dispositivo mantém-se no terreno por causa de possíveis reacendimentos.

O incêndio deflagrou na quarta-feira à tarde, pelas 12:54, no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, e a instabilidade do vento fez com que as chamas chegassem a Albergaria-a-Velha e Estarreja.

As autoestradas A1, A29, A25 e o Itinerário Complementar 2 (IC2) chegaram a estar cortadas devido ao incêndio. Pouco depois das 00:00, a circulação foi reposta na A25 e o no IC2 e cerca das 05:30 foi reaberta a A29 e a A1.

Pelas 20:45 encontravam-se no terreno 354 operacionais, apoiados por 120 viaturas, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que classificava o incêndio como "em resolução".

Portugal continental está em situação de contingência até domingo.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

