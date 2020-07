Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, no combate ao incêndio estão envolvidos 164 operacionais de diversas corporações dos três distritos, apoiados por 43 viaturas e sete meios aéreos.

Ainda segundo a mesma fonte, apesar do esforço dos operacionais no terreno, o incêndio continua a lavrar com alguma intensidade junto à povoação de Moutinhosa, numa zona de pinhais.

