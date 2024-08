Segundo fonte do Comando Sub Regional do Alto Tâmega e Barroso, o incêndio "está dominado" e em fase de resolução", mas no local continuam os mesmos meios operacionais que estavam no combate às chamas durante a tarde de hoje.

Informação captada hoje pelas 20:30, do portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Prociv), indicava precisamente que o incêndio em Outeiro Seco está em fase de "resolução", ou seja, é "uma ocorrência sem perigo de propagação".

O incêndio esteve esta tarde com o estatuto de "ocorrência significativa", ou seja, com "evolução sem limitação de área".

O sítio da Internet da Prociv indica também que no local continuam "103 operacionais, com 31 viaturas e dois meios aéreos".

CCM // MLL

Lusa/Fim